New York: acquisti a mani basse su MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,8 USD con tetto rappresentato dall'area 129. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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