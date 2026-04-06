New York: acquisti a mani basse su MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,70%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,8 USD con tetto rappresentato dall'area 129. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 120,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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