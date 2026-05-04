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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 maggio

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,04%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,763, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 186,283. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 181,497.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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