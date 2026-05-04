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Banco Desio, quotazioni in calo a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Banco Desio, quotazioni in calo a Piazza Affari
Pressione sulla banca con sede a Desio, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,99%.
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