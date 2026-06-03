Milano 10:03
50.350 -0,45%
Nasdaq 2-giu
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Dow Jones 2-giu
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Londra 10:03
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Francoforte 10:03
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Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Bene la banca con sede a Desio, con un rialzo del 2,32%.
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