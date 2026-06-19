Milano 10:00
53.053 +0,69%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 10:00
10.414 +0,14%
Francoforte 10:00
25.155 +0,51%

La Borsa di Hong Kong è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Hong Kong è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Hong Kong è chiuso per il Tuen Ng Festival.
Condividi
```