Milano 16:29
47.736 -1,06%
Nasdaq 16:29
27.765 +0,20%
Dow Jones 16:29
49.400 -0,20%
Londra 1-mag
10.364 0,00%
Francoforte 16:29
24.185 -0,44%

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,08%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 27.731,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,08%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,08%, a quota 27.731,34 in apertura.
Condividi
```