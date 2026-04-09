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EPH, Borsa Italiana: sospesa dalle negoziazioni in attesa di comunicato
Finanza
09 aprile 2026 - 12.23
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni
EPH
, società quotata su Euronext Milan, sono
sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato
.
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