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Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,21%
Il Nasdaq-100 chiude a 27.651,82 punti
In breve
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Finanza
04 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,21% e archivia la seduta a 27.651,82 punti.
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