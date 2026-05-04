Crolla a Piazza Affari NewPrinces
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare italiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,51%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,76 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,78. Il peggioramento di NewPrinces è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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