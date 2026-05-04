EPH entra nel settore student housing con due investimenti a Padova

(Teleborsa) - E.P.H. , in attuazione del Piano Industriale 2026-2031, ha sottoscritto due Lettere di Intenti vincolanti (LOI) con un operatore industriale per lo sviluppo di due iniziative nel settore dello student housing nel centro di Padova. Le operazioni costituiscono la prima esecuzione della pipeline di investimenti nella direttrice "Special Opportunities", si legge in una nota della società quotata su Euronext Milan.



In merito all'operazione ARES (Alternative Real Estate Solutions), la LOI prevede: acquisizione da parte di EPH di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale mediante aumento di capitale per 220.000 euro; acquisizione della restante partecipazione per 155.000 euro al completamento del progetto; corrispettivo complessivo pari a 375.000 euro, mediante conferimento di azioni EPH (share swap). Il progetto riguarda lo sviluppo di una residenza universitaria di 32 posti letto in zona Stazione (Padova), con investimento complessivo stimato in circa 800.000 euro.



In merito all'operazione SIRE (Strategic Investment & Real Estate), la LOI prevede: costituzione di una società veicolo (NewCo); partecipazione di EPH pari al 60% del capitale sociale; investimento complessivo di EPH pari a circa 500.000 euro, di cui 420.000 mediante conferimento di azioni EPH (share swap) e 80.000 per cassa. Il progetto riguarda lo sviluppo di una residenza universitaria di 45 posti letto in Piazza dell'Insurrezione (Padova), con investimento complessivo stimato in 1,5 milioni di euro.



Sulla base delle assunzioni dei business plan, è atteso: tasso di occupazione atteso superiore al 95%; EBITDA positivo atteso dal primo anno di gestione; ricavi annui stimati per ARES a 110.000-150.000 euro e per SIRE di 160.000-220.000 euro. Attesi contributi pubblici a fondo perduto (PNRR) di circa 638.000 euro per ARES e di circa 898.000 euro per SIRE. Sulla base della cassa attesa, si prevede una crescita del valore dell'investimento (NAV) nei primi 24 mesi pari a: ARES di circa +152% sull'equity investita; SIRE di circa +68% sull'equity investita. Il verificarsi delle condizioni sospensive è previsto entro fine giugno 2026 e la conclusione dei lavori di ristrutturazione è attesa entro l'ultimo quadrimestre 2026.



"Le operazioni annunciate consentono a EPH di avviare un posizionamento nel segmento dello student housing, caratterizzato da domanda strutturalmente sostenuta, attraverso l'acquisizione e la patrimonializzazione di asset immobiliari - ha commentato l'AD Fabio Ramondelli - Sulla base delle assunzioni di piano, gli investimenti presentano un potenziale di valorizzazione significativo in termini di NAV, con un profilo rischio-rendimento supportato anche dal contributo pubblico. L'obiettivo è costruire una pipeline di progetti scalabile e replicabile velocemente".

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