Suma Capital si associa ad AIFI e rafforza la propria presenza in Italia

(Teleborsa) - Suma Capital, società di gestione spagnola specializzata in investimenti sostenibili nel segmento mid-market, ha ufficializzato la propria adesione ad AIFI (Associazione Italiana di Private Equity, Venture Capital e Private Debt), una scelta che rafforza la propria posizione in Italia.



Suma Capital è già attiva in Italia nel settore degli investimenti, dispone di un team locale ben consolidato con sede a Milano dal 2025 e partecipa alla piattaforma CH4T, che ha acquisito e sta ristrutturando sette impianti di biogas.



L'adesione ad AIFI riflette l'attuale fase di sviluppo della società nel paese, sostenuta da un portafoglio di investimenti in crescita, da un coinvolgimento sempre più profondo nell'ecosistema locale e dall'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo del mercato attraverso la partecipazione alla definizione degli standard e al dialogo di settore.



"L'adesione ad AIFI migliora la nostra integrazione con gli operatori del settore e le principali parti interessate, rafforzando il nostro accesso agli investitori e il nostro ruolo nel convogliare capitali verso la transizione energetica", ha detto Nicolò Balice, Investment Director e responsabile dell'ufficio italiano di Suma Capital.

Condividi

```