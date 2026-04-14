Cassa Lombarda entra nell'azionariato di Finlabo SIM e sigla accordo commerciale

(Teleborsa) - Cassa Lombarda entra nell'azionariato di Finlabo SIM con una quota pari al 7,5% del capitale sociale, corrispondente a regime al 9,6% dei diritti di voto, realizzata attraverso l'acquisto di azioni proprie della SIM. L'operazione si inserisce in un più ampio accordo commerciale che segna l'avvio di una collaborazione strutturata tra le due realtà, aprendo la strada a potenziali ulteriori iniziative di crescita e sviluppo.



L'accordo prevede, in particolare, la distribuzione dei fondi Finlabo Investments SICAV da parte di Cassa Lombarda alla propria clientela, nonché la possibilità per i clienti della SIM di accedere alla piattaforma bancaria di Cassa Lombarda.



"Questa operazione rafforza la nostra offerta e consolida il percorso di Cassa Lombarda verso l'obiettivo di diventare sempre più l'istituto di riferimento per le famiglie imprenditoriali italiane - ha detto Paolo Vistalli, AD di Cassa Lombarda - In Finlabo abbiamo trovato un partner con elevate competenze nel settore dei fondi absolute return e con un DNA imprenditoriale che rispecchia profondamente la cultura e i valori della nostra banca. La collaborazione con Finlabo ci consente, infatti, di integrare competenze distintive e di attivare sinergie industriali coerenti con il nostro modello di business, orientato alla qualità, all'indipendenza e alla sostenibilità nel tempo".



"Questo accordo rappresenta una tappa importante nello sviluppo della SIM - Alessandro Guzzini, AD e socio fondatore di Finlabo SIM - A vent'anni dall'avvio dell'attività, Finlabo mira a rafforzare ulteriormente la propria identità di boutique specializzata nell'asset management, capitalizzando le proprie competenze nelle strategie a ritorno assoluto e nell'ambito dei servizi di multi family office. L'ingresso di Cassa Lombarda nel nostro azionariato ci permette di farlo con un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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