Immobiliare USA, FHFA: prezzi case ristagnano a febbraio

(Teleborsa) - Crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense, nel mese di febbraio. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, nnon ha registrato variaizoni su base mensile, dopo il +0,2% registrato nel mese precedente e rispetto al +0,1% atteso dagli analisti.



Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell'1,7% leggermente inferiore al +1,8% del mese precedente.



(Foto: by Samson Creative on Unsplash)

Condividi

```