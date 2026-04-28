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Immobiliare USA, FHFA: prezzi case ristagnano a febbraio

Economia, Macroeconomia
Immobiliare USA, FHFA: prezzi case ristagnano a febbraio
(Teleborsa) - Crescono i prezzi del mercato immobiliare statunitense, nel mese di febbraio. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, nnon ha registrato variaizoni su base mensile, dopo il +0,2% registrato nel mese precedente e rispetto al +0,1% atteso dagli analisti.

Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell'1,7% leggermente inferiore al +1,8% del mese precedente.

(Foto: by Samson Creative on Unsplash)
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