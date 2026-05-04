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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Telecommunications
Piccolo scatto in avanti per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che arriva a 410,51 punti.
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