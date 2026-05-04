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Eurozona: l'EURO STOXX Retail scende verso 862,32 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Retail scende verso 862,32 punti
Il Comparto vendite al dettaglio europeo crolla dell'1,56%, scendendo fino a 869,43 punti.
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