Francoforte: nuovo spunto rialzista per Teamviewer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Teamviewer , in guadagno del 3,59% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teamviewer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Teamviewer mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,267 Euro. Rischio di discesa fino a 5,077 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,457.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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