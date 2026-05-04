Francoforte: andamento negativo per Allianz
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia assicurativa, che tratta con una perdita del 2,65%.
L'andamento di Allianz nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo dell'assicuratore tedesco, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 384,5 Euro e supporto a 375. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 394.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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