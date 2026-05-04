Italgas completa cessione degli ultimi ATEM nel procedimento Antitrust su 2i Rete Gas

(Teleborsa) - Italgas ha reso noto che, in ottemperanza al provvedimento AGCM che ha autorizzato l'acquisizione di 2i Rete Gas, in data 1° maggio è stata perfezionata la cessione all'ATI formata da Plures, Estra e Centria delle attività di distribuzione del gas negli Atem Campobasso e Frosinone 2. Nel complesso sono stati ceduti 30.000 punti di riconsegna attivi (contatori), le reti, gli impianti, il relativo personale e gli attivi netti funzionali alla gestione del servizio, precedentemente conferiti in una società di nuova costituzione, per un corrispettivo complessivo di 23,5 milioni di euro.



Con questa cessione si completa la procedura dismissiva prevista dal provvedimento AGCM. Sono stati ceduti in totale 247.000 Pdr relativi alle reti di distribuzione gas di 100 Comuni presenti in 12 ATEM, con il relativo personale e il necessario per un'ordinata gestione del servizio. Il prezzo di cessione complessivo degli asset ceduti è stato pari a 253,1 milioni di euro con un premio medio sulla RAB (Regulated Asset Base) del 16%.



Le società che hanno acquisito gli asset oggetto del provvedimento AGCM sono: negli ATEM Bari 2, Barletta–Andria-Trani, Campobasso, Frosinone 2, Massa-Carrara, Pisa, Teramo e Viterbo, l'ATI formata da Plures, Estra e Centria; negli ATEM Padova 2 e Padova 3, Ascopiave ; nell'ATEM Brescia 5, GP Infrastrutture; nell'ATEM Roma 5, Erogasmet.

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