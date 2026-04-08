Italgas, revolving credit facility sustainability linked da 900 milioni di euro

(Teleborsa) - Italgas , gruppo attivo nella distribuzione del gas naturale quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto con un pool di dodici banche italiane e internazionali una nuova linea di credito revolving sustainability linked da 900 milioni di euro con durata massima di cinque anni. L'operazione rifinanzia la precedente linea da 600 milioni sottoscritta nel 2024, ampliandone significativamente la dimensione.



Il finanziamento è collegato a KPI relativi alla riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 e alla quota di donne in posizioni di responsabilità, in linea con i target del Piano Strategico 2025-2031. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi è previsto un meccanismo di step-up del margine applicabile.



Il pool di banche comprende BNL, BNP Paribas, BBVA, Bank of America, BPER Banca, Caixabank, CDP, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit.

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