Madrid: giornata depressa per IAG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per International Airlines Group , che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nel breve periodo, la multinazionale del settore aereo presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,334 Euro e supporto a 4,129. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,539.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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