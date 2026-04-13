Milano 11:23
47.312 -0,62%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:24
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Francoforte 11:23
23.596 -0,87%

Madrid: movimento negativo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: movimento negativo per IAG
Seduta in ribasso per International Airlines Group, che mostra un decremento del 2,83%.
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