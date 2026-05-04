Madrid: rosso per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' istituto finanziario con sede in Spagna , con una flessione del 2,32%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicaja Banco rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Unicaja Banco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,758 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,656. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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