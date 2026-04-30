Milano 12:57
47.749 -0,10%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 12:57
10.327 +1,11%
Francoforte 12:57
24.057 +0,43%

Madrid: andamento negativo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita dell'1,86%.
Condividi
```