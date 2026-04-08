Madrid: seduta euforica per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicaja Banco più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicaja Banco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,743 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,689. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,797.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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