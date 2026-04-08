Madrid: seduta euforica per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicaja Banco più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicaja Banco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,743 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,689. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,797.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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