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Madrid: risultato positivo per BBVA
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10 aprile 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per
Banco di Bilbao
, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.
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