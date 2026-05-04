Madrid: scambi al rialzo per Indra
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, in guadagno del 2,77% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49,41 Euro con area di resistenza individuata a quota 50,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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