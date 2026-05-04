New York: giornata negativa in Borsa per Loews
(Teleborsa) - A picco Loews, che presenta un pessimo -7,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Loews, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Loews. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 101,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 98,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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