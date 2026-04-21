Milano 17:35
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Dow Jones 18:25
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New York: peggiora Northrop Grumman

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Northrop Grumman
Retrocede molto il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,62%.
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