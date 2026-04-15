New York: ASML Holding in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,22%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ASML Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ASML Holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.463,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.425,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.501,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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