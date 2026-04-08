A New York, forte ascesa per ASML Holding

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,71%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ASML Holding più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di ASML Holding segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.393,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.437,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.366,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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