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Piazza Affari: andamento negativo per Banco BPM
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 12.30
Seduta in ribasso per la
banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che mostra un decremento del 2,54%.
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