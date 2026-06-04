Banco BPM rimborsa bond Tier 2 da 300 milioni scadenza giugno 2031

(Teleborsa) - Banco BPM ha deciso di esercitare il diritto di rimborso del titolo Tier 2 da 300 milioni di euro emesso il 29 giugno 2021 con scadenza dieci anni (gennaio 2031) e rimborsabile anticipatamente il 29 giugno 2026, come definito nelle Terms and Conditions di diritto italiano del titolo.



Il titolo, collocato presso investitori istituzionali, verrà richiamato alla pari in data 29 giugno 2026 e verranno riconosciuti gli interessi maturati fino a tale data.



La Banca ha ottenuto il permesso da parte dell’Autorità Competente al richiamo del titolo in conformità con la normativa bancaria vigente. A seguito del richiamo, il titolo verrà cancellato e delistato dalla Borsa del Lussemburgo.

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