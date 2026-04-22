ENAV, tre liste per il rinnovo del CdA: MEF propone Pappalardo presidente e De Biasio AD

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea di ENAV convocata per il 14 maggio 2026, sono state depositate tre liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione.



Il MEF, azionista al 53,28%, presenta la lista di maggioranza con Sandro Pappalardo come presidente, Igor De Biasio come AD e Stella Mele, Antonella Ballone, Stefano Arcifa e Maria Cristina Vismara come consiglieri indipendenti. Il MEF propone un CdA di nove membri con mandato triennale fino all'approvazione del bilancio 2028, compenso di 30.000 euro per i consiglieri e 50.000 euro per il presidente.



La lista di minoranza presentata da un gruppo di SGR (circa 2,81% del capitale) comprende Enzo Peruffo, Maria Letizia Ermetes, Marco Rigotti e Sandra Mori, tutti indipendenti. INARCASSA (1,88%) presenta una terza lista con Patrizia Michela Giangualano, Gianmarco Montanari, Maurizio Carli e Marina Rubini.

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