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Piazza Affari: andamento rialzista per Nexi
Migliori e peggiori
,
In breve
04 maggio 2026 - 09.35
Rialzo marcato per il
gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che tratta in utile del 3,21% sui valori precedenti.
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