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Piazza Affari: giornata depressa per Tenaris
Migliori e peggiori
,
In breve
08 aprile 2026 - 09.35
Seduta in ribasso per il
produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che mostra un decremento del 3,71%.
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