Milano 12:22
47.099 +3,71%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 12:22
10.619 +2,61%
Francoforte 12:22
23.974 +4,59%

Piazza Affari: giornata depressa per Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Tenaris
Seduta in ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che mostra un decremento del 3,71%.
Condividi
```