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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano guadagna l'1,33% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 53.241,96 punti.
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