Milano 12:22
47.787 +0,27%
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Dow Jones 24-apr
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Londra 12:22
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SILVER del 24/04/2026

Finanza
SILVER del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Piccolo spunto rialzista per il metallo prezioso, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 78,71. Primo supporto visto a 74,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 72,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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