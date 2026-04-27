SILVER del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Piccolo spunto rialzista per il metallo prezioso, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 78,71. Primo supporto visto a 74,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 72,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)