Terzo Settore, presentate a Roma linee guida su uso efficiente energia e acqua

Aggiornata la guida sull'efficienza energetica e pubblicata la prima edizione del vademecum sull'uso della risorsa idrica negli enti no-profit

(Teleborsa) - Roma, 4 maggio 2026 - Sono state presentate oggi a Roma le nuove Linee guida per l'efficienza del Terzo Settore: Energia e la prima edizione delle Linee guida per l'efficienza del Terzo Settore: Acqua, strumenti operativi destinati agli enti no-profit e religiosi per la gestione delle risorse energetiche e idriche.



La presentazione si è svolta presso l'Auditorium della Chiesa Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle, nel corso dell'evento "Ogni watt, ogni goccia. Il valore sociale dell'efficienza", alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e della Presidente di ENEA, Francesca Mariotti.



Il progetto, finanziato da Fondazione AMGA, è stato realizzato da un partenariato che vede capofila Fratello Sole Impresa Sociale, con la collaborazione di ENEA, Università Politecnica delle Marche e REF Ricerche. ENEA ha curato l'aggiornamento del documento sull'energia, mentre il vademecum sull'acqua è stato sviluppato con l'ateneo marchigiano e REF Ricerche.



"L'efficienza energetica è oggi un pilastro delle politiche nazionali e internazionali - ha dichiarato la Presidente ENEA Francesca Mariotti -. Migliorare l'efficienza significa contenere la spesa energetica, ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare la resilienza dei nostri sistemi". Per il Presidente di Fratello Sole, Fabio Gerosa, l'efficientamento di acqua ed energia rappresenta "un atto di responsabilità che permette di liberare risorse da destinare alle attività di welfare".



Il Terzo Settore italiano conta oltre 140mila organizzazioni attive nei servizi a minori, disabili e persone vulnerabili, spesso operative in edifici storici a bassa efficienza, con costi gestionali elevati.



La seconda edizione della guida sull'energia aggiorna il percorso metodologico per gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi, accompagnandoli dalla lettura delle bollette alla diagnosi energetica, fino agli interventi su impianti e involucro edilizio. Ampio spazio è dedicato agli strumenti di finanziamento, tra cui il Conto Termico 3.0, il credito d'imposta Transizione 5.0 e i Social Bond. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) vengono indicate come leva per contrastare la povertà energetica.



La novità di rilievo è la prima ricerca nazionale dedicata alla risorsa idrica nel non profit, che analizza i consumi di mense, scuole, residenze e centri medici sociali. Secondo lo studio, il consumo idrico del Terzo Settore è stimato tra 164 e 272 milioni di metri cubi annui, con un potenziale di risparmio nazionale fino a 83,5 milioni di metri cubi attraverso l'adozione di buone pratiche. Sul piano economico, l'efficienza idrica potrebbe ridurre i costi in bolletta del comparto tra 182 e 302 milioni di euro l'anno.

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