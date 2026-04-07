Convergenze, Pingaro: 2025, il secondo anno migliore di sempre in termini di marginalità

Convergenze





(Teleborsa) -è unattivo nei settori dellee dell'. Fondata nel 2005 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, la società offre servizi di connettività a banda ultra-larga, telefonia fissa e mobile, oltre a forniture di energia elettrica e gas naturale. L'azienda si distingue per un modello di business orientato alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica, con una rete in fibra ottica di proprietà e infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.Il 2025 si è chiuso con un, in leggero decremento rispetto ai 26,4 milioni del 2024. Tuttavia, "il 2025 è stato ildella storia di Convergenze in termini di", osserva, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, in un'intervista rilasciata a Teleborsa. Infatti, l'si è attestato a, "che è un risultato per noi estremamente importante".La cosa più significativa del 2025, sottolinea il manager, "è che ha certificato la: i lavori fatti per l'incremento della marginalità dal 2022 in poi hannoanche con una leggera contrazione del fatturato. Abbiamo quindi un business plan solido in due segmenti, quelloe quello, estremamente competitivi."Ladi questi mercati "ha influenzato i numeri dellain termini di", spiega Pingaro. "Durante la seconda parte del 2025, la società ha operato per farcon offerte e comunicazioni più mirate, implementando una capacità dispecifica per l'attivazione di. Queste attività produrranno i propria partire dai".Archiviato un 2025 di soddisfazione, ora Convergenze è al lavoro "per fare in modo che ilsia un anno in cui torneremo a vedere un segno più in termini di, ma soprattutto in termini di", rimarca l'AD, che ricorda come al fatturato 2025 abbia contribuito la BU TLC per 11,2 milioni e la BU energia 14,5 milioni. La marginalità operativa si è attesta poco sotto il 30% per la BU TLC e intorno al 6% per la BU ENERGIA: "entrambi i valori di rispetto e". Pertanto, "siamo soddisfatti", prosegue Pingaro, aggiungendo che "lasi vedono anche nell'che rimane". Alla luce di ciò, quindi, Convergenze guarda "con fiducia e con”.E proprio per il 2026 la società ha ripreso a "guardare con estremo interesse alle, valutando la possibilità di acquisire altre aziende del, possibilmente che abbiano realizzato dei", afferma il manager, sottolineando che "l'obiettivo èche include TLC, energia e mobile, settore in cui dal 2025 Convergenze opera come MVNO su rete Fastweb+Vodafone, e media con la nostra offerta Convergenze TV".In definitiva, conclude Rosario Pingaro, "ildal punto di vista delle, con unada parte di Convergenze sempre più efficace, efficiente e capace di. Con l'incremento delleprevediamo un."