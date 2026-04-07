Convergenze, Pingaro: 2025, il secondo anno migliore di sempre in termini di marginalità

(Teleborsa) - Convergenze
è un operatore di tecnologia integrato
attivo nei settori delle telecomunicazioni
e dell'energia
. Fondata nel 2005 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, la società offre servizi di connettività a banda ultra-larga, telefonia fissa e mobile, oltre a forniture di energia elettrica e gas naturale. L'azienda si distingue per un modello di business orientato alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica, con una rete in fibra ottica di proprietà e infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.
Il 2025 si è chiuso con un fatturato di 25,7 milioni
, in leggero decremento rispetto ai 26,4 milioni del 2024. Tuttavia, "il 2025 è stato il secondo miglior anno
della storia di Convergenze in termini di marginalità operativa
", osserva Rosario Pingaro
, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, in un'intervista rilasciata a Teleborsa. Infatti, l'Ebitda adjusted
si è attestato a 4,2 milioni
, "che è un risultato per noi estremamente importante".
La cosa più significativa del 2025, sottolinea il manager, "è che ha certificato la solidità del nostro business plan
: i lavori fatti per l'incremento della marginalità dal 2022 in poi hanno dato risultati
anche con una leggera contrazione del fatturato. Abbiamo quindi un business plan solido in due segmenti, quello TLC
e quello ENERGIA
, estremamente competitivi."
La competitività
di questi mercati "ha influenzato i numeri della top line
in termini di crescita del numero di clienti
", spiega Pingaro. "Durante la seconda parte del 2025, la società ha operato per far lavorare meglio marketing e vendite
con offerte e comunicazioni più mirate, implementando una capacità di monitoraggio
specifica per l'attivazione di nuovi utenti sulla rete in fibra
. Queste attività produrranno i propri effetti
a partire dai primi mesi del 2026
".
Archiviato un 2025 di soddisfazione, ora Convergenze è al lavoro "per fare in modo che il 2026
sia un anno in cui torneremo a vedere un segno più in termini di fatturato
, ma soprattutto in termini di marginalità
", rimarca l'AD, che ricorda come al fatturato 2025 abbia contribuito la BU TLC per 11,2 milioni e la BU energia 14,5 milioni. La marginalità operativa si è attesta poco sotto il 30% per la BU TLC e intorno al 6% per la BU ENERGIA: "entrambi i valori di rispetto e in linea con quelli dei peer
". Pertanto, "siamo soddisfatti", prosegue Pingaro, aggiungendo che "la solidità e la sostenibilità del business
si vedono anche nell'indebitamento finanziario netto
che rimane stabile
". Alla luce di ciò, quindi, Convergenze guarda "con fiducia e con grande voglia di fare bene nel 2026
”.
E proprio per il 2026 la società ha ripreso a "guardare con estremo interesse alle operazioni di M&A
, valutando la possibilità di acquisire altre aziende del settore telecomunicazioni
, possibilmente che abbiano realizzato dei progetti in fibra ottica
", afferma il manager, sottolineando che "l'obiettivo è mettere a fattor comune le esperienze, accelerare la crescita per linee esterne e attivare operazioni di upselling sul portafoglio prodotti
che include TLC, energia e mobile, settore in cui dal 2025 Convergenze opera come MVNO su rete Fastweb+Vodafone, e media con la nostra offerta Convergenze TV".
In definitiva, conclude Rosario Pingaro, "il 2026 parte in maniera più strutturata
dal punto di vista delle vendite
, con una capacità industriale
da parte di Convergenze sempre più efficace, efficiente e capace di sprigionare marginalità in settori estremamente competitivi
. Con l'incremento delle economie di scala
prevediamo un 2026 più ricco di soddisfazioni
."