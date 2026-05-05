A Vico Equense si assegna il 28° Premio Capo d’Orlando

(Teleborsa) - Un imprenditore di prima generazione e due donne manager figurano tra i sei destinatari del Premio Capo d’Orlando, prestigioso riconoscimento scientifico assegnato annualmente a Vico Equense e giunto alla ventottesima edizione.



Nel corso cerimonia di conferimento, in programma giovedì 7 maggio al Castello Giusso della località equana in costiera sorrentina, lo ritireranno Fulvio Scannapieco, fondatore e presidente di ALA, realtà internazionale specializzata nella distribuzione di componentistica e nei servizi di logistica integrata per l’industria aeronautica; Valentina De Laurentiis, manager e direttrice creativa con solida esperienza nella moda, nel branding e nello sviluppo strategico, che unisce imprenditorialità, visione creativa e formazione psicologica, ricoprendo un ruolo chiave nella SSC Napoli, dove guida lo sviluppo strategico globale del brand; Laura Valente, manager culturale, direttrice artistica delle Celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, inclusa tra le figure più influenti del sistema dell’arte, che nel marzo scorso ha ricevuto a New York il Premio Maria Callas "per aver sviluppato un modello contemporaneo e inclusivo di management culturale che integra visione strategica, innovazione e tutela del patrimonio".



Nell’albo d’oro del Premio Capo d’Orlando ancora un Nobel per la Fisica, il prof. Michel Mayor, insignito dall’Accademia di Stoccolma nel 2019. Gli altri riconoscimenti sono andati all’angiologo e nutrizionista Mauro Mario Mariani e all’astrofisica Mariafelicia De Laurentis.

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