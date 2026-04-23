Aeroporto di Bologna, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,35 euro. Salta modifica a Statuto

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha approvato il bilancio 2025 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo di 12,6 milioni di euro corrispondenti a un dividendo ordinario lordo di 0,35 euro per ognuna delle azioni ordinarie e ad un pay out del 54% dell'utile di esercizio della capogruppo. Tale dividendo sarà in pagamento il 13 maggio 2026, con stacco cedola (la n. 7) l'11 maggio 2026, e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il giorno 12 maggio 2026.



Nella sua parte straordinaria, il presidente, anche per conto dell'organo amministrativo, ha ritirato la proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto sociale relativo alla composizione e alla nomina del Collegio Sindacale onde rafforzare il coordinamento tra le nomine ministeriali e quelle assembleari del Collegio Sindacale, introducendo una disciplina più puntuale per il caso di ritardo o mancata tempestività delle nomine pubbliche; ciò in considerazione di alcune osservazioni pervenute alla vigilia assembleare da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed al fine di consentire gli opportuni approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito ai rilievi formulati dal MIT e, più in generale, nell'ottica di un confronto con le amministrazioni competenti alle nomine ex lege volto alla messa a punto delle modifiche statutarie che saranno effettuate per le finalità indicate.

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