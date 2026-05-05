Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:02
28.040 +1,40%
Dow Jones 20:02
49.262 +0,65%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,16%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 183,583. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 184,023. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 183,437.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```