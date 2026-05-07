Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,60%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 183,219, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 184,332. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,848.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)