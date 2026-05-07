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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,60%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 183,219, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 184,332. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,848.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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