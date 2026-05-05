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Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,28%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 157,347, mentre i supporti sono stimati a 156,774. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 157,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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