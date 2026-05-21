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Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un -0,13%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,064. Rischio di eventuale correzione fino al target 158,659. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,469.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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