Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,14%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 159,701. Possibile una discesa fino al bottom 159,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 160,012.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)