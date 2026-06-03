Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:00
50.688 -1,21%
Londra 17:35
10.332 -0,40%
Francoforte 17:37
24.796 -1,31%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,40%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.332,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,40%
Londra segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 10.332,3 punti.
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