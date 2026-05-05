Crisi in Iran, fonti Ue: prezzi gas e petrolio su di oltre il 50%. Trump: "Teheran non ha chance"

(Teleborsa) - Al 5 maggio i prezzi del gas sulla piazza olandese Ttf hanno registrato un aumento del 51% rispetto al 27 febbraio, data d'inizio del conflitto con l'Iran. E' quanto emerge da i dati interni della Commissione europea, secondo cui il prezzo si attesta oggi a 48 euro/MWh. Il prezzo del petrolio è di 114 dollari Usa al barile, in rialzo del 57% rispetto al 27 febbraio. Il 27 febbraio il prezzo del petrolio si attestava a 72 dollari al barile, mentre il gas a 32 euro/MWh.



Al momento, si naviga a vista mentre il Fondo monetario internazionale misura l'impatto della crisi con precisione: nel 2026 il conto sarà di 375 euro in media per ogni famiglia Ue, fino a 1.750 euro nello scenario peggiore. Per l'Italia la forbice si allarga: 450 euro nello scenario base, 2.270 euro in quello più grave. Un'erosione del potere d'acquisto destinata ad avere ripercussioni su crescita, investimenti e fiducia, con rischi al ribasso - nell'outlook dell'istituzione di Washington - "in aumento" e uno scenario estremo che avvicina il club dell'euro "alla recessione".



Raccomandazioni degli economisti che si saldano tuttavia ai paletti fissati da Bruxelles, raffreddando le aspettative dell'Italia: per ora l'Europa non è davanti a una crisi straordinaria che giustifichi deroghe al Patto o interventi a pioggia. L'unico spiraglio d'intervento comune si intravede nell'idea lanciata da Emmanuel Macron di rifinanziare il debito del Recovery, una "buona opzione" agli occhi dell'Fmi, impegnato a esortare anche nuove entrate nel prossimo bilancio Ue.



Stime, quelle tracciate già ad aprile dal Fondo - un mese dopo lo scoppio della guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz - fragili già di per sé, con la crescita dell'Eurozona ridotta all'1,1% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, accanto a un'inflazione media attesa quest'anno al 2,6%.



Intanto, Trump è tornato a parlare nel corso di un evento definendo l'operazione militare contro l'Iran una "scaramuccia", perché "Teheran non ha chance, non le ha mai avute". Quinidi, avverte: "Sa quello che non deve fare" per non violare la tregua.



L'Iran "non avrà mai l'arma nucleare, non deve averla" e le elezioni americane del 2020 sono state truccate, ha poi detto il presidente Usa rivolgendosi una platea di bambini riunita nello Studio Ovale. "L'Iran non ha più la marina, non ha più aeronautica, non ha più nulla", ha ribadito il tycoon attaccando come sempre i media "fake news" per i quali Teheran "sta facendo bene nella guerra".



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