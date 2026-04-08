Il gas europeo scende del 17% in seguito al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran

(Teleborsa) - Il prezzo del gas europeo è in netto calo dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, attenuando i timori di una prolungata interruzione delle forniture. La chiusura pressoché totale dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale normalmente transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali, ha scatenato una crisi energetica globale e fatto impennare i prezzi.



Il future TTF (contratto di maggio 2026) sulla borsa di Amsterdam si assesta a 44 euro/MWh, in discesa di oltre il 17%. Si tratta comunque di livelli ben distanti dalla situazione pre-conflitto, quando i prezzi erano in area 32 euro/MWh.



Il cessate il fuoco dovrebbe porre fine alla campagna militare israelo-americana in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. L'accordo proposto, che dovrà essere discusso nei prossimi giorni, consentirebbe a Iran e Oman di imporre dazi di transito alle navi che attraversano lo stretto.



"L'andamento futuro dei prezzi dipenderà dal fatto che i colloqui si traducano in un accordo duraturo e in una normalizzazione sostenuta dei flussi attraverso lo stretto, con una probabile volatilità che persisterà durante i negoziati previsti per la fine di questa settimana", commentano gli analisti di ING.





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