Canada, inflazione marzo balza al 2,4% su impennata pezzi benzina causa guerra in Iran

(Teleborsa) - L'indice dei prezzi al consumo
in Canada
è salito al 2,4% a marzo
, a seguito dell'impennata dei prezzi della benzina
causata dalla guerra in Iran
, sebbene il dato sia risultato leggermente inferiore alle aspettative
degli economisti. Si prevedeva, infatti, che l'inflazione complessiva accelerasse al 2,6%, rispetto all'1,8% di febbraio.
Su base mensile
, invece, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9%, a fronte del +0,5% del mese precedente, rispetto alla previsione dell'1,1%.
Secondo il rapporto di Statistics Canada
pubblicato lunedì, i prezzi della benzina sono aumentati del 21,2%
su base mensile, registrando il maggiore incremento mai registrato, a causa del conflitto in Medio Oriente che ha fatto salire i prezzi del petrolio a livello globale. Escludendo la benzina
, l'indice è rallentato al 2,2%
dal 2,4% di febbraio.
Nel frattempo, i prezzi del gas naturale sono diminuiti del 18,1
% su base mensile, moderando l'aumento dei prezzi dell'energia. StatCan ha osservato che i prezzi del gas naturale dipendono dall'offerta nordamericana
e sono "pertanto più protetti dalle variazioni
dei prezzi globali".
I dati di lunedì rientrano pertanto nelle attese della Banca del Canada, il cui governatore Tiff Macklem
venerdì scorso ha dichiarato
di aspettarsi una accelerazione
ma rimanendo sotto il 3%
e di prestare attenzione alle aspettative di inflazione a medio e lungo termine
nel decidere se saranno necessari aumenti dei tassi
.
La banca centrale ha segnalato l'intenzione di non considerare
l'impatto a breve termine
dello shock petrolifero
e, al contempo, di monitorare se l'effetto si estenderà oltre i prezzi della benzina, valutando i rischi inflazionistici
rispetto alla persistente debolezza dell'economia
.(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)