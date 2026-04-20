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Canada, inflazione marzo balza al 2,4% su impennata pezzi benzina causa guerra in Iran

I dati però restano sotto le aspettative degli economisti

Economia, Macroeconomia
Canada, inflazione marzo balza al 2,4% su impennata pezzi benzina causa guerra in Iran
(Teleborsa) - L'indice dei prezzi al consumo in Canada è salito al 2,4% a marzo, a seguito dell'impennata dei prezzi della benzina causata dalla guerra in Iran, sebbene il dato sia risultato leggermente inferiore alle aspettative degli economisti. Si prevedeva, infatti, che l'inflazione complessiva accelerasse al 2,6%, rispetto all'1,8% di febbraio.

Su base mensile, invece, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9%, a fronte del +0,5% del mese precedente, rispetto alla previsione dell'1,1%.

Secondo il rapporto di Statistics Canada pubblicato lunedì, i prezzi della benzina sono aumentati del 21,2% su base mensile, registrando il maggiore incremento mai registrato, a causa del conflitto in Medio Oriente che ha fatto salire i prezzi del petrolio a livello globale. Escludendo la benzina, l'indice è rallentato al 2,2% dal 2,4% di febbraio.

Nel frattempo, i prezzi del gas naturale sono diminuiti del 18,1% su base mensile, moderando l'aumento dei prezzi dell'energia. StatCan ha osservato che i prezzi del gas naturale dipendono dall'offerta nordamericana e sono "pertanto più protetti dalle variazioni dei prezzi globali".

I dati di lunedì rientrano pertanto nelle attese della Banca del Canada, il cui governatore Tiff Macklem venerdì scorso ha dichiarato di aspettarsi una accelerazione ma rimanendo sotto il 3% e di prestare attenzione alle aspettative di inflazione a medio e lungo termine nel decidere se saranno necessari aumenti dei tassi.

La banca centrale ha segnalato l'intenzione di non considerare l'impatto a breve termine dello shock petrolifero e, al contempo, di monitorare se l'effetto si estenderà oltre i prezzi della benzina, valutando i rischi inflazionistici rispetto alla persistente debolezza dell'economia.

(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)
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